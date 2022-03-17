Москва, 17 марта, 2022, 20:03 — ИА Регнум. В течение дня 29 военных объектов украинских нацистов были поражены воздушными ударами беспилотников, вертолётов и оперативно-тактической авиации, сообщил 17 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Наталия Судец Небо над степью

«Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 29 военных объектов Украины.

Среди них: одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, включая один полевой подвижный пункт управления бригады, шесть складов боеприпасов и 14 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 182 украинских самолета и вертолета, 177 беспилотных летательных аппаратов, 1393 танка и других боевых бронированных машин, 134 реактивные системы залпового огня, 523 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1182 единицы специальной военной автомобильной техники», — рассказал Конашенков.