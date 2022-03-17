Братислава, , 19:57 — REGNUM Вводить бесполётную зону над Украиной США не будут, сообщил 17 марта журналистам в Словакии американский министр обороны Ллойд Остин.

Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г Defense.gov

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Напомнив, что американцы на будут воевать на Украине и о том, что объявление о бесполётной зоне над Украиной «как раз и означает начало конфликта с Россией», Остин заявил, что Пентагон всячески поддержит Украину и её усилия «по защите своей территории», но без бесполётной зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне ежедневно заявляют о том, что бесполётная зона над Украиной стала бы эскалационным шагом и что военный конфликт с Россией не в интересах США.

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