Братислава, 17 марта, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Вводить бесполётную зону над Украиной США не будут, сообщил 17 марта журналистам в Словакии американский министр обороны Ллойд Остин.

Defense.gov Шеф Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции 16.08.2021 г

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Напомнив, что американцы не будут воевать на Украине и о том, что объявление о бесполётной зоне над Украиной «как раз и означает начало конфликта с Россией», Остин заявил, что Пентагон всячески поддержит Украину и её усилия «по защите своей территории», но без бесполётной зоны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Вашингтоне ежедневно заявляют о том, что бесполётная зона над Украиной стала бы эскалационным шагом и что военный конфликт с Россией не в интересах США.