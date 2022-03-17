Москва, , 19:54 — REGNUM В течение дня боевые самолёты и средства ПВО ВКС РФ уничтожили в воздухе ударный вертолёт Ми-24 и пять БПЛА ВСУ, сообщил 17 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Небо над степью © Наталия Судец

Он уточнил, что в числе сбитых за день беспилотников один БПЛА турецкого производства «Байрактар ТБ-2».

Всего с начала военной операции уничтожено 182 украинских самолёта и вертолёта, а также 177 беспилотных летательных аппаратов различного назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.

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