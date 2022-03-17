Чебоксары, , 19:54 — REGNUM В Чебоксарах полицейские арестовали жительницу Нижнего Новгорода, которую считают наркокурьером. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Полицейские обратили внимание на «подозрительное поведение женщины» во время оперативного мероприятия по улице Айзмана в Калининском районе Чебоксар, говорится в релизе. В полиции отмечают, что подозрения подтвердились: при дальнейшем наблюдении установлены закладки тайников в частном секторе города.

«В уже оборудованных тайниках и при досмотре задержанной полицейские изъяли более 150 граммов наркотических средств», — говорится в сообщении.

Подозреваемой оказалась 42-летняя жительница Нижнего Новгорода, в отношении которой возбуждено уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков. В настоящее время она взята по стражу.

В чувашской полиции добавляют, что «для курьерши это не стало неожиданностью»: её супруг уже отбывает наказание за аналогичное преступление.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело в отношении членов преступной группы, которых обвиняют в попытке сбыта почти 5 кг наркотиков.

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