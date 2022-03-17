Катав-Ивановск, Челябинская область, 17 марта, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Челябинской области бывший глава Катав-Ивановского района отдан под суд за присвоение денег. Об этом сообщает областное управление СКР.

ru.torange.biz Уголовное дело

По данным следствия, в течение нескольких лет он незаконно начислял себе премии. Размер ущерба бюджету превысил миллион рублей.

Его имущество в размере более 1,7 млн рублей арестовано. Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, материалы дела переданы в суд.