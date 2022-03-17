17 марта 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление советника главы офиса украинского президента Алексея Арестовича, пригрозившего устроить «рельсовую войну» на юге Украины и в Белоруссии.

Оксана Переможенко, , 22:02 — REGNUM Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович пригрозил устроить «рельсовую войну» на юге Украины и в Белоруссии. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

Украина и Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Алексей Арестович Facebook.com/alexey.arestovich

«А не хотим ли мы на юге устроить тотальную «рельсовую войну»… Это то, что нужно нашим войскам и особенно… в Мариуполе, вокруг Херсона, Николаева, это там, где противник наладил снабжение», — сказал он.

Арестович также обратился к жителям Белоруссии, призвав их совершать преступления против своего государства, выводя из строя железнодорожную сеть.

Заявление Арестовича обсудили в телеграм-каналах «Запрещенная Украина», «Отряд Ковпака», а также в телеграм-канале бывшего депутата парламента Украины Ильи Кивы. Многие указали на то, что Арестович призывает к терроризму.

«Алексей Арестович от чистого сердца призвал к тотальной рельсовой войне. В том числе и на территории Беларуси. Владимир Зеленский одобряет. Агония!» — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Ждем белорусский ответ арестанту (Арестовичу — О. П.) и кровавому клоуну (Владимиру Зеленскому — О. П.)», — написал Олег Н.

«Агония братцы, агония!» — добавил Владимир И.

«Совсем дела плохи на Украине», — отреагировала Лариса З.

«Ну либералы скажут, что они партизаны, а не террористы», — с сарказмом написал Крис Н.

«Понимает, что финал (для него печальный) уже близко. Это агония, товарищи, последняя стадия», — комментирует Александр.

«Сейчас Батька ему всыпет», — с сарказмом добавила Наталья.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Подстрекатель», — отреагировала Марина.

«Он уже на пожизненное наговорил», — отметил Александр М.

«Я правильно понимаю, что если он просит граждан сражаться, значит или он врет, или все плохо», — задалась вопросом Irina.

«[Они] мосты все повзрывали, теперь и ж/д дороги начнут, аэропортов уже нет, море — под РФ. Они там реально недоразвитые??? Пэрэможци (победители — О. П.)», — с сарказмом спросил Rondo.

«Какой же он дурак», — не выдержал NK55 M.

«Вменяемость этого человека под вопросом…» — пишет Светлана.

«Он же вроде пару дней назад говорил, что победа близка! Или я что-то путаю?» — смеется «Просто Ник».

«Поймать и судить как преступников, пусть отвечают за свои действия», — добавила Наталья М.

«А Байден тоже одобряет?» — поинтересовалась Vita Vitaliya.

«Это призывы к терроризму», — подчеркнула Татьяна.

«Ну давайте, позлите Батьку», — отреагировал Alexey K.

«Ну что Лёша (Люся) (обращение к Арестовичу — О. П.). Это статья. Если ты попадешь в руки правосудия, ты будешь передан Республике Беларусь как военный преступник, призывавший к терроризму… Хотя нет, не будешь. На тебе и по Украине статей достаточно. Но что самое примечательное в этом сюжете, это ИСТЕРИКА. Где та самоуверенность, которой Леша так любит кичиться? У них явно уже катушки «сходят с рельсов», — подытожил автор телеграм-канала «Мир сегодня с «Юрий Подоляка» украинский политолог, военный обозреватель и блогер Юрий Подоляка.