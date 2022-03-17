Москва, 17 марта, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Вооруженные Силы России в ходе операции по денацификации Украины продвинулись на 10 км и взяли под свой контроль два населённых пункта, сообщил 17 марта на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Заседание Коллегии Минобороны России

Освобождены от украинских нацистов населённые пункты Новомайорское и Пречистовка.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 февраля Вооружённые силы России, ДНР и ЛНР проводят военную операцию по денацификации Украины.