Саранск, 17 марта, 2022, 19:40 — ИА Регнум. В рамках федерального проекта «Искусственный интеллект», реализуемого в период с 2021 до 2024 года, российские университеты начнут обучать магистров и бакалавров по почти 100 новым программам. Особую роль в новых условиях Минобрнауки России отводит региональным вузам, среди которых — Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева, сообщили ИА REGNUM в вузе.

Искусственный интеллект

«Минобрнауки России постоянно ориентирует нас на объединение научного потенциала вузов с ведущими экспертами и ИT-компаниями, — отмечает и.о. ректора Мордовского госуниверситета Дмитрий Глушко. — Думаю, это единственный способ подготовить нужное России число высококлассных специалистов в сфере искусственного интеллекта в исторически сжатый период времени».

В работе участвуют Дальневосточный федеральный университет, Ижевский государственный технический университет им. М.Т. Калашникова, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. академика М.Д. Миллионщикова, Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, Орловский, Чувашский и Ульяновский государственные университеты и другие. Слаженное взаимодействие столь мощного коллектива обеспечит успешное решение поставленных задач.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что в 2022 году российские университеты начнут обучать магистров по 83 новым программам в сфере искусственного интеллекта.«В текущей ситуации для нас особенно важна качественная подготовка специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта для высокотехнологичных производств. От их профессионализма и уровня компетенций будет зависеть информационная безопасность страны и уровень развития технологий», — отметил вице-премьер.