Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Американский исполнитель Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) опубликовал трек maybe, который войдёт в его предстоящую пластинку. Премьера композиции состоялась 17 марта.

Machine Gun Kelly NME

Центральной темой работы стало употребление алкоголя и наркотических веществ ради заглушения чрезмерной тревоги. В создании песни также поучаствовал Оливер Сайкс, являющийся солистом группы Bring Me The Horizon.

Напомним, что 25 марта 2022 года Machine Gun Kelly планирует представить свой новый альбом mainstream sellout. Будущий релиз станет шестым полноформатным проектом в дискографии артиста.

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