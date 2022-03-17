Москва, , 19:45 — REGNUM Исполнитель Лёша Свик выпустил клип на свой хит «Плакала». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Warner Music Russia 17 марта.

Насилие

Премьера ролика состоялась на YouTube-канале музыканта — режиссёром стала Яна Малик. В клипе она подняла тему домашнего насилия.

Как отмечает сам Свик, сюжет видео максимально приближен к событиям его детства. «Это очень личная для меня работа, ведь история, которую мы показали в клипе, основана на реальных событиях. К сожалению, в наши дни многие сталкиваются с похожими ситуациями, когда отец пьет и жестоко обращается с женой, а ей приходится с этим жить, чтобы сохранить семью. Дети все это видят. Мы постарались максимально точно передать эту проблему», — поделился исполнитель.

ИА REGNUM напоминает, что премьера песни «Плакала» состоялась в январе 2022 года. На данный момент трек собрал уже более 4,5 млн прослушиваний на официальном лирик-видео на YouTube.

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