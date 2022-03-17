Москва, 17 марта, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Исполнитель Лёша Свик выпустил клип на свой хит «Плакала». Ролик доступен на его YouTube-канале с 17 марта.

Насилие

Режиссёром клипа стала Яна Малик. В ролике она подняла тему домашнего насилия.

Как отмечает сам Свик, сюжет видеоклипа максимально приближен к событиям его детства. «Это очень личная для меня работа, ведь история, которую мы показали в клипе, основана на реальных событиях. К сожалению, в наши дни многие сталкиваются с похожими ситуациями, когда отец пьет и жестоко обращается с женой, а ей приходится с этим жить, чтобы сохранить семью. Дети все это видят. Мы постарались максимально точно передать эту проблему», — поделился исполнитель.

ИА REGNUM напоминает, что премьера песни «Плакала» состоялась в январе 2022 года. На данный момент трек собрал уже более 4,5 млн прослушиваний на официальном лирик-видео на YouTube.