Чебоксары, 17 марта, 2022, 19:37 — ИА Регнум. В Чебоксарском районе Чувашии вынесен обвинительный приговор жителю посёлка Кугеси, которого признали виновным в убийстве и покушении на убийство. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Приговор выслушал 30-летний житель Кугесь. Правоохранители установили, что 19 ноября 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате чебоксарского общежития, он поссорился с 37-летним знакомым на «почве ревности к сожительнице, также находившейся в гостях». Конфликт завершился смертью: по данным следствия, житель Кугесь ударил соперника ножом, ранение оказалось смертельным.

Ведомство также установило, что когда в комнату зашла сожительница погибшего, злоумышленник попытался её задушить из опасения, что она может рассказать о преступлении.

Суд признал жителя посёлка Кугеси виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ), назначив девять лет и шесть месяцев колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в Чувашии ушло в суд ещё одно дело об убийстве из ревности. Как полагает следствие, из ревности к жене 52-летний житель Яльчикского района зарезал своего 44-летнего знакомого.

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