17 марта 2022 | Время чтения 5 мин

Телеграм-каналы убеждены, что Запад истратил весь свой экономический потенциал и не сможет ввести новые санкции, способные существенно повлиять на экономику России.

Георгий Балаков, , 20:05 — REGNUM Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру. Это не шутка, а очередной элемент западных санкций, которые ввели в надежде уничтожить российскую экономику. Тот факт, что Москва не покупает, а продает этот исконно русский деликатес, уже никого не волнует, как не волнует никого эффект от сотен других ограничений, введённых против России.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

На абсурдность многих санкций уже обращают внимание популярные телеграм-каналы. По их мнению, такая тенденция говорит об отсутствии у Запада реальных рычагов давления на Россию. Точнее способы подпортить жизнь простому российскому обывателю у американских и европейских элит ещё есть, но пользоваться они ими не спешат. И вовсе не потому, что остатки своего экономического оружия они держат в качестве «туза в кармане», нет. Скорее настоящие санкции Запад применять попросту боится, поскольку это обернётся для него «русской рулеткой», игра в которую чревата собственной гибелью.

«Евросоюз запретил поставлять в Россию черную икру», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Запрет на поставку деликатеса стал одним из множества ограничений, которые среди прочего предусматривают запрет на импорт в Россию предметов роскоши. Однако действия эти желаемого результата не принесли и едва ли принесут, считает телеграм-канал «Кремлёвская прачка».

«Социологи прогнозируют рост антизападных настроений: установка на коллективную ответственность, ставшую неофициальной стратегией западных стран, работает на рост убежденности российских граждан в избыточности и несправедливости давления. Основная концепция: «никакой паники». Паникеров будут строго наказывать, попытки уволиться со стороны госслужащих будут рассматриваться как дезертирство. Началась массированная кампания по успокоению населения из-за жёстких санкций извне», — отмечает автор поста.

Об этом же в своем телеграм-канале говорит спикер Госдумы Вячеслав Володин («Единая Россия»). По его мнению, санкции в отношении простых жителей России привели к единению народа. Это обстоятельство вызывает настоящую истерику в Вашингтоне, где наконец-то осознали свой просчёт.

Вячеслав Володин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причины очевидны: — санкции против России не сработали; — общество сплотилось вокруг Путина; — Украина вышла из-под контроля; — рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе; — потери в экономике», — написал Володин.

Подобного рода мнения находят своё подтверждение и по ту сторону океана. В США уже звучат заявления о том, что санкции — мера временная, и Запад готов вернуть все на круги своя, как только Россия пойдет на уступки.

«Блинкен (Энтони, госсекретарь США — прим. ИА REGNUM) заявил, что введённые против России санкции не были разработаны как постоянные: «Они являются инструментом. А если достигается поставленная цель, то санкции исчезают». Теперь вопрос в одном, кто исчезнет сперва — санкции или США», — написал телеграм-канал «Константин Двинский Z».

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

Тем временем Россия продолжает вводить меры в отношении недружественных стран. Об одном из нововведений сообщил телеграм-канал «Банкста».

«Граждан недружественных стран (принявших санкции) лишат возможности продать недвижимость в России. Это касается и бывших россиян. С 15 марта такое постановление принято правительством. В договоре купли-продажи должна быть оговорка, что продавец или покупатель не имеет гражданства недружественной страны», — сообщил автор поста.

В отличие от западных санкций, российские контрмеры наносят недругам не только прямой, но и косвенный ущерб, отмечает ТГ-канал «Кремлёвская прачка». Причем в денежном выражении действия Москвы чреваты для Евросоюза и США потерями в десятки триллионов долларов.

«Ответные меры в отношении государств и компаний, вводящих санкции, со стороны России носят комплексный, системный характер и должны нанести прямой и косвенный ущерб иностранным акторам, по подсчётам российской стороны, в размере 30−40 трлн долларов в течение ближайших двух лет», — сообщил автор поста.

Несмотря на определённую пагубность санкций, необходимо признать, что серьёзные «встряски» всегда дают возможность извлечь выгоду. Российская экономика, застрявшая в переходном периоде, уже давно нуждалась в серьезной перенастройке. Поэтому введённые ограничения вполне могут оказать стране услугу, считает телеграм-канал «Кстати».

«Исторические проблемные точки очевидны: недостаточная технологичность обрабатывающей отрасли (отсюда — зачастую невысокое качество ресурсов), излишняя зависимость от внешних производителей, малоблагоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса — список можно продолжать. Между тем конструктивные перемены можно наблюдать уже сейчас. За последние две недели правительство приняло 200 решений для поддержки экономики, и, похоже, это только начало», — сообщил ТГ-канал.

Рубли Дарья Антонова © ИА REGNUM

План первоочередных действий по повышению устойчивости российской экономики включает в себя свыше 100 инициатив. Это и перенастройка логистических цепочек, и создание новых производств, и борьба с коррупцией, и многое другое. Общий объем финансирования по этим инициативам составит около 1 трлн рублей.

«Контроль по выполнению плана взяла на себя специальная правительственная комиссия во главе с Михаилом Мишустиным. Её роль — не только следить за выполнением задач, но и регулярно обновлять план в соответствии с переменами в экономике и внедрять новые меры поддержки. Особое внимание будет уделяться мониторингу цен, получению обратной связи от регионов, проактивной соцподдержке. Малый и средний бизнес получит максимальное смягчение налоговых и кредитных нагрузок, а также всевозможные госсубсидии», — рассказал автор поста.

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