17 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова украинского президента о том, что на переговорах между Россией и Украиной будет выработано решение в пользу Киева.

Светлана Рыбина, , 20:04 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться и он надеется на решение в пользу Киева, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 17 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Владимир Зеленский Официальное интернет-представительство Президента Украины

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«О чём можно с клоуном договариваться? Особенно после последней трагедии в Донецке? О том, сохранит ли трибунал ему жизнь и заменит на пожизненное? Ради одного только этого поддонка следует в России снять мораторий на смертную казнь», — считает Михаил П.

Многие пользователи пришли к выводу, что с украинским президентом нет вообще никакого смысла о чём-либо разговаривать, потому что данный политик вообще не отражает в своём воспалённом сознании реального положения дел.

«С кем разговаривать? С ним? Он же на Украине ничего не решает. Он картинка в телевизоре. Его даже в Киеве нет, сбежал, поджав хвост, а семью свою так и вовсе в жаркие страны отсиживаться отправил. Зачем вообще этот дурак попёрся в президенты? Все же было: работа, деньги, любовь зрителей. Все потерял. Всех предал. Наркоман чёртов», — пишет Николай Ш.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что Зеленский безуспешно пытается делать хорошую мину при плохой игре, заранее зная, что уж кому-кому, а не Украине диктовать условия России на переговорах.

«Он ничего не попутал? На условиях Киева он хочет переговоры сделать? А украинские делегаты точно своим делом там занимаются или делают вид, что пытаются договориться?» — задаётся вопросом Павел И.

«Зашибись. Украина проигрывает войну, но Зеленский надеется, что будет мир на условиях Киева. Что он там нюхает такое забористое?» — интересуется Александр М.

Часть людей подозревает, что украинский президент намерен как можно дольше затягивать боевые действия на Украине, чтобы выслужиться перед своими западными хозяевами.

«Я вот всё его позицию понять не могу. От него рано или поздно добьются капитуляции. Фактически. Неужели этому поддонку наплевать на миллионы своих сограждан? Разве он и правда готов до последнего украинца воевать? Вот и впрямь, становится понятна фраза «дьяволу душу продал». Иначе тут и не скажешь», — отмечает Владимир В.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ряд пользователей указывает на то, что вскоре от Украины ничего не останется и данная страна будет пересобираться, уже исходя из той позиции, которую займёт Российская Федерация, а такие, как Зеленский, тогда и вовсе не будут ничего значить.

«России никакие переговоры уже не нужны. Зеленский прекрасно знает, что Украины через месяц как таковой уже не будет. Но он упорно идёт до конца. Пока последний бандеровец не сгинет, он не успокоится. А ему самому нечего бояться, он уже на ПМЖ в Польше. Его семья в безопасности. Элита украинская практически вся уже свинтила за рубеж. Воюют с российскими войсками только отъявленные нацисты, которым терять нечего. Их вне Украины ждёт либо тюрьма, либо виселица», — написал Сергей Ш.

Напомним, 16 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении в своём Telegram-канале о том, что переговоры украинской делегации с Россией должны продолжаться и он надеется на решение в пользу Киева.