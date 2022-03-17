Париж, , 19:31 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, выдвинувший свою кандидатуру на апрельские выборы главы государства, заявил о планах строительства в стране энергетических объектов, в том числе шести новых атомных АЭС.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил 17 марта, рассказывая о своей предвыборной программе.

«Мы должны шире использовать новые источники энергии. Это предполагает создание 50 парков ветроэлектрических станций, постройку шести новых атомных электростанций и незамедлительное проектирование еще восьми АЭС», — сказал Макрон.

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