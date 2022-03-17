Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Американский актёр Брюс Уиллис стал реже сниматься в фильмах из-за проблем со здоровьем. Об этом 17 марта пишет Starhit.

(сс) Gage Skidmore Брюс Уиллис

Проблемы со здоровьем у Уиллиса подтвердил режиссёр Мэтт Эскандари: «Это правда. Я снял с ним четыре фильма, так что знаю не понаслышке. Печально видеть, как на твоих глазах рушится такая легенда, как Брюс Уиллис. Я видел, каково это — работать с ним в последние несколько лет». Как отмечает издание, поклонники считают, что актёр страдает от ухудшения памяти, вызванного деменцией. Официального подтверждения этой информации не было.

ИА REGNUM напоминает, что Мэтт Эскандари и Брюс Уиллис в 2019 году вместе работали над боевиком «Ночь в осаде». А в 2020 году в прокат вышли две картины режиссёра с Уиллисом в главной роли — «Дожить до утра» и «Приказано: Уничтожить».