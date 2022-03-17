Штат Калифорния, США, , 19:34 — REGNUM Рэпер Blxst (Мэтью Бёрдетт) и певец Zacai (Закари Мозес Пакальдо I) дополнили свой трек Sometimes видеоклипом. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Blxst 17 марта.

Blxst и Zacai Скриншот YouTube

В опубликованном клипе артисты примеряют на себя образы любителей вечеринок, тесно связанных с байкерской культурой. Съёмки работы проходили в окрестностях Калифорнии (США).

Напомним, что Blxst начал музыкальную деятельность в конце 2014 года. В 2021 году издание XXL включило рэпера в престижный рейтинг Freshman Class.

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