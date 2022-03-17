Ульяновск, 17 марта, 2022, 19:20 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области завершено расследование и передано в суд уголовное дело по факту превышения полномочий администрацией муниципального унитарного предприятия «Гортепло». Об этом сообщает следственное управление СКР по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В ведомстве отмечают, что речь идёт о незаконной выдаче займа. По версии правоохранителей, исполнявший обязанности директора МУП «Гортепло» заключил с действующим директором как с физическим лицом договор беспроцентного займа на 7 млн рублей на 20-летний срок.

«Полученные средства он потратил на приобретение в собственность жилого дома», — говорят в следственном управлении.

В ведомстве отмечают, что займ был выдан при наличии у «Гортепла» более 500 млн рублей долгов за коммунальные услуги перед ресурсоснабжающими организациями.

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Дело расследовалось по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение с использованием служебного положения), ч. 1 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре Ульяновской области отмечали, что руководство МУП «Гортепло» не имело согласий собственника и учредителя на совершение сделки по выдаче займа. В надзорном ведомстве заявляли, что подготовлен иск о признании договора займа недействительным и обязании возвратить муниципальному предприятию 7 млн рублей.