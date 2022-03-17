Донецк, 17 марта, 2022, 19:14 — ИА Регнум. Посёлок Кременец и село Луганское в ДНР подверглись обстрелу со стороны ВСУ вечером 17 марта, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По Луганскому украинские боевики выпустили семь артиллерийских снарядов калибра 122 мм — в 16:00 мск из населённого пункта Новомихайловка.

По Кременцу ВСУ открывали огонь в 16:30 мск (из Новомихайловки выпущено 15 мин калибра 82 мм) и в 17:00 мск (из населённого пункта Славное украинские формирования выпустили восемь мин калибра 120 мм).