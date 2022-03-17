Москва, , 19:14 — REGNUM Американские киностудии приостановили продажу лицензий российским онлайн-кинотеатрам на новинки. Об этом 17 марта пишет «КоммерсантЪ».

Том Холланд в роли Питера Паркера (Человек-паук) Цитата из к/ф «Человек-паук: вдали от дома». реж. Джон Уоттс. 2019. США

Цифровые премьеры фильмов «Человек-паук: Нет пути домой», «King's Man: Начало» и «Аллея кошмаров» перенесли на неопределенный срок. Как отмечает СМИ, стриминговые сервисы из-за этого потеряют часть аудитории и дохода от продаж контента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, крупнейшие киностудии Walt Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal Pictures временно отказались от проката своих картин в российских кинотеатрах. Однако конкретных решений относительно цифровых релизов не было.

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