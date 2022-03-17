Челябинск, 17 марта, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Арестованному в феврале замглаваы минздрава Челябиской области не удалось покинуть СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуы.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Постановление о заключении под стражу издал Тракторозаводский суд Челябинска 19 февраля. Мера пресечения была определена до 19 апреля. Защита подала апелляцию, но облсуд отказался менять решение.

По данным следствия, чиновник обеспечил заключение госконтрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов общей стоимостью 141 млн рублей и их оплату по завышенной стоимости. При этом более 63 млн рублей оказались похищены.