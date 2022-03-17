Вашингтон, , 19:05 — REGNUM Стало известно, когда кинокомикс «Бэтмен» появится на цифровых платформах. Соответствующую информацию опубликовало издание Deadline 17 марта.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Так, в онлайн-кинотеатре HBO Max картина выйдет 19 апреля 2022 года. На кабельном HBO фильм будет представлен немного позднее — 23 апреля 2022 года.

Напомним, что в американском кинопрокате «Бэтмен» появился 4 марта 2022 года. Режиссёром кинокомикса выступил Мэтт Ривз («Монстро»).

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