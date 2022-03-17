Вашингтон, 17 марта, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Стало известно, когда кинокомикс «Бэтмен» появится на цифровых платформах. Соответствующую информацию опубликовало издание Deadline 17 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Новый Бэтмен

Так, в онлайн-кинотеатре HBO Max картина выйдет 19 апреля 2022 года. На кабельном HBO фильм будет представлен немного позднее — 23 апреля 2022 года.

Напомним, что в американском кинопрокате «Бэтмен» появился 4 марта 2022 года. Режиссёром кинокомикса выступил Мэтт Ривз («Монстро»).