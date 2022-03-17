Москва, , 18:46 — REGNUM Окончание отопительного сезона в Москве запланировано на конец апреля — начало мая. Об этом сообщил 17 марта заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это будет примерно конец апреля — начало мая. Всё зависит от температурного режима наружного воздуха», — сказал он в интервью телеканалу «Москва 24».

Заместитель мэра напомнил, что традиционно отопительный сезон прекращается, когда средняя температура воздуха превышает +8 °C в течение пяти суток.

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