Москва, 17 марта, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Преодолеть такие потрясения, какие мы сейчас преодолеваем, сможет только психологически здоровое общество, в котором люди опираются друг на друга, считает политолог Анна Федорова.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Санкции

В словах президента РФ Владимира Путина на совещании с членами правительства было много крайне важных моментов, считает политолог Анна Федорова.

«Первое — четкий сигнал губернаторам о том, что им придется по максимуму включить все свои компетенции. У них будет больше полномочий, но, и как следствие, больше ответственности, чтобы стабильность в регионах сохранялась. Это касается и социальных гарантий, и адресной помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поддержки бизнеса — с ним региональным властям тоже надо вступать в конструктивную коммуникацию. И принципиально важно, что многие эти вопросы передаются на региональный уровень, чтобы они решались как можно более гибко», — рассказала Анна Федорова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«Второе — что касается проблематики с ценами и дефицитом, которые сейчас очень волнуют людей, на совещании с членами правительства были озвучены только часть мер, в основном — связанные с мониторингом и недопущением хаотичного роста цен. Но при этом президент четко дал понять, что «ручного регулирования» цен не будет, что у нас продолжает функционировать нормальная рыночная экономика, что стратегически, конечно, правильно», — подчеркнула эксперт.

«И в целом, у меня было такое ощущение, что все эти решения очень вдохновляющие для нас, обычных граждан, потому что президент еще раз напомнил, зачем Россия делает то, что она делает, почему по другому было нельзя, и в какой ситуации все мы находимся. И я думаю, что этот психологический момент, связанный с солидарностью сейчас исключительно важен. Так же важен, как и экономическая стабильность. Потому что преодолеть такие потрясения, какие мы сейчас преодолеваем, сможет только психологически здоровое общество, в котором люди опираются друг на друга», — завершила свой комментарий Анна Федорова.