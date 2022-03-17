Барселона, Испания, , 18:45 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, в борьбу за 21-летнего флангового атакующего защитника каталонской «Барселоны» и сборной Соединенных Штатов Америки по футболу Сержиньо Деста включился «Наполи».

Ранее сообщалось, что на Сержиньо Деста также претендуют «Рома» и амстердамский «Аякс». Трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.

Дест выступает за «Барселону» с 1 октября 2020 года после перехода из «Аякса» за 21 миллион евро. Текущее соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2025 года.

В текущем сезоне Сержиньо Дест принял участие в 26-ти матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами и получил две желтые карточки.