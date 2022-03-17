Милан, Италия, 17 марта, 2022, 18:39 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, руководство итальянского «Милана» в ближайшее время начнет переговоры с 22-летним фланговым нападающим сборной Португалии Рафаэлем Леау о продлении контракта.

Onzemondial.com Рафаэл Леау

Текущее соглашение Леау с «россонери» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Леау выступает за «Милан» с 1 августа 2019 года после перехода из французского «Лилля» за 29,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость португальского футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Рафаэл Леау принял участие в 32-х матчах за итальянскую команду во всех турнирах, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.