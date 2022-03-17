Вашингтон, 17 марта, 2022, 18:38 — ИА Регнум. Экс-ведущий в прайм-тайм на американском телеканале CNN Крис Куомо требует $125 млн в качестве возмещения ущерба за увольнение, сообщает 17 марта Reuters.

Josh Hallett CNN

Ведущий был уволен на фоне расследования в отношении его брата, экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо. Бывшего политика обвиняли в домогательствах на работе, а его брата подозревали в том, что он якобы давал советы, как отвечать на вопросы журналистов.

Крис Куомо утверждает, что он был откровенен во время расследования и у него не было причин полагать, что его общение с братом нарушает политику телеканала. Он также заявил, что бывший глава CNN Джефф Цукер также давали советы бывшему губернатору.

Крис Куомо работал на телеканале с 2013 года, он вёл авторскую новостную передачу. До работы на CNN Куомо работал на многих популярных телеканалах, в том числе экспертом и ведущим.