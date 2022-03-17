Москва, 17 марта, 2022, 18:41 — ИА Регнум. Ежегодная телевизионная премия в области популярной музыки «Премия МУЗ-ТВ 2022» переносится. Соответствующая информация появилась на официальном сайте телеканала 17 марта.

Premia.muz-tv.ru Светлана Лобода на вручении премии «Муз-ТВ»

Новая дата проведения церемонии вручения премии пока неизвестна. Причину переноса мероприятия организаторы не назвали.

ИА REGNUM напоминает, что «Премия МУЗ-ТВ 2022» должна была пройти 3 июня. В качестве площадки была выбрана ЦСКА Арена — место проведения мероприятия остаётся неизменным.