Москва, 17 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В регионах России авторы творческих проектов, получивших грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив, проводят мероприятия, направленные на поддержку российской армии и семей военнослужащих, а также жителей ДНР и ЛНР, которые спустя восемь лет получили надежду вернуться к нормальной жизни.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Так, проект АНО «Театр со вкусом» «Где родился, там и пригодился» объявил благотворительный спектакль «Путешествие в пряничную сказку». Они сыграли его для детей и подростков, эвакуированных в феврале из Донбасса в Нижний Новгород, а также их мам и бабушек.

В Кемеровской области 17 марта в концертном зале Детской музыкальной школы №20 им. М.А. Матренина авторы проекта «Кузбасс — моя Родина» проводят мероприятие «Россия — наш общий дом!».

Театральное объединение «Вахтанговский практикум», творческая команда которого победила в первом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив, выступило с инициативой организовать и провести несколько благотворительных спектаклей. Одна из постановок по мотивам сказки Карло Коллоди «Пиноккио. Сны улитки» ориентирована на детей от 5 до 12 лет и их родителей.

Ульяновский молодежный центр кинематографии и телевидения запустил проект «Улицы героев», главная цель которого — сохранить историческую память. Это серия динамичных кинорассказов о героях Великой Отечественной войны с использованием документальной военной кинохроники, которая переносит зрителя в годы войны, делает каждого виртуальным соучастником легендарных событий. Проект расширил географию и сейчас уже снят киноальманах «Улицы Героев. Пенза», и в ближайшее время начнутся его показы в образовательных организациях региона и в социальных сетях.

В Находке со своей акцией присоединилась команда проекта «Парад яхт «Курсом корвета «Америка». Дети и их взрослые наставники готовы провести серию благотворительных мастер-классов для всех желающих, своеобразный «парусный семинар», где расскажут о том, как выходить в море. Каждую яхту планируют украсить государственной символикой.

Команда проекта ZAVIST' из Санкт-Петербурга решила проводить благотворительные показы спектаклей, следующий из запланированных — по мотивам маленькой трагедии А.С.Пушкина «Моцарт и Сальери» на сцене площадки «Скороход».

Вырученные средства пойдут в фонд помощи «Доброе дело» — беженцам, нуждающимся семьям, эвакуированным в Ростовскую область.

26 марта команда проекта «Семьянюки» КлоунаДА!» в Санкт-Петербургском театре клоунады реализует спектакль, а часть вырученных средств потратит на закупку детского питания для детей Донбасса, сдав посылку в специальный приемный пункт.

Автор инициативы из Саратовской области «Невежкино: старинное село у озера» Анастасия Михайлова давно помогает семье беженцев, переехавшей из Донбасса. Она организовала хозяйке семейства — швее — небольшое дело, приносящее дополнительный доход. Так появился проект «Петрушки из Невежкино»: женщина вяжет пальчиковые игрушки для домашних кукольных театров, их покупают люди из разных городов и стран.

Коллектив «Объединенной редакции» реализует проект «Уникальная Смоленщина», рассказывающий об истории и культуре региона, людях, прославивших его, важнейших достопримечательностях и уникальных — рукотворных и природных — объектах. Сейчас команда взяла за цель размещать на своих ресурсах публикации, развенчивающие ложную информацию о происходящем в стране и мире.

АНО «Здоровая Версия» и проект «Креативная мастерская Точка роста» из Югры объявили акцию — конкурс-выставку арт-работ «Россия — мой дом». В нем — два направления: детские рисунки и картины, нарисованные членами всей семьи.