СК Белоруссии сообщил об обнаружении тела Эмиля Чечко
Минск, 17 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Об обнаружении в Минске тела Эмиля Чечко (польский дезертир, бежавший в Белоруссию) 17 марта сообщает пресс-службе белорусского следственного комитета.
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Здание Следственного комитета Белоруссии
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, фиксирует следовую картину, изымает объекты, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинская экспертиза.
«Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», — сообщили в ведомстве.