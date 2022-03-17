Минск, 17 марта, 2022, 18:36 — ИА Регнум. Об обнаружении в Минске тела Эмиля Чечко (польский дезертир, бежавший в Белоруссию) 17 марта сообщает пресс-службе белорусского следственного комитета.

Sk.gov.by Здание Следственного комитета Белоруссии

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр, фиксирует следовую картину, изымает объекты, имеющие значение для следствия. Назначены судебно-медицинская экспертиза.

«Следственным комитетом рассматриваются все возможные версии произошедшего, в том числе насильственный характер смерти», — сообщили в ведомстве.