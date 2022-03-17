Вашингтон, , 18:34 — REGNUM Семьи жертв стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas High School в Паркленде, США, получат компенсацию в размере $127,5 млн, сообщает 17 марта Reutersc со ссылкой министерство юстиции США.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский минюст урегулировал 40 исков, поданных в связи с трагедией 2018 года.

Правительство США еще в ноябре зключило мировые соглашения с семьями студентов и преподавателей, которые были убиты и ранены во время стрельбы.

Напомним, трагический инцидент произошёл 14 февраля 2018 года в одной из школ города Паркленда, расположенного в 60 километрах от Майами. В результате стрельбы погибло 17 человек и такое же количество пострадало.