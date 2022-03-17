Вашингтон, , 18:31 — REGNUM США со своими союзниками работают для того, чтобы срочно усилить военные возможности Украины, заявил 17 марта шеф Пентагона Ллойд Остин.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.

«В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы срочно усилить обороноспособность Украины», — заявил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что намерены передать Украине системы ПВО советского и российского производства, имеющиеся в армиях стран НАТО.

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