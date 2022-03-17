Вашингтон, 17 марта, 2022, 18:31 — ИА Регнум. США со своими союзниками работают для того, чтобы срочно усилить военные возможности Украины, заявил 17 марта шеф Пентагона Ллойд Остин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с министром обороны Словакии.

«В настоящий момент мы с нашими союзниками и украинскими партнерами работаем над тем, чтобы срочно усилить обороноспособность Украины», — заявил Остин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Вашингтоне заявили, что намерены передать Украине системы ПВО советского и российского производства, имеющиеся в армиях стран НАТО.