Москва, 17 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Маловероятно, что Украина получит польские истребители Миг-29, но опасность для ВС РФ сохраняется. Об этом 17 марта заявил ИА REGNUM публицист Константин Мочар.

Sunburn1979 Истребитель МиГ-29

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«США по-прежнему хотят максимально ослабить Россию, с поисками новых источников проблем для России в Европе», — заявил эксперт. Поэтому, по мнению публициста, существенно возрастёт роль политической и дипломатической работы с европейскими странами.

«В частности, необходимо вразумлять Варшаву, что любыми агрессивными действиями против нас они лишь поставят себя под возможный удар», — заключил Мочар.

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда предложил передать США советские истребители Миг-29 для последующей передачи американцами боевых самолётов в состав украинских ВВС