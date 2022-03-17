Лондон, , 18:33 — REGNUM Российский рэп-музыкант Оксимирон (Мирон Фёдоров) выступил с анонсом очередного благотворительного шоу. Соответствующий пост появился на странице артиста в Instagram 17 марта.

Оксимирон Скриншот YouTube

По словам исполнителя, мероприятие пройдёт 24 марта 2022 года в Лондоне (Великобритания). Этот концерт станет уже вторым, организованным Оксимироном в рамках серии RAW.

Напомним, что 15 марта 2022 года Оксимирон организовал концерт в Стамбуле (Турция). Известно, что все собранные средства были переданы на оказание помощи украинским беженцам.

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