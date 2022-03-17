Лондон, 17 марта, 2022, 18:28 — ИА Регнум. 25-летний центральный защитник «Вильярреала» и сборной Испании Пау Торрес входит в сферу интересов лондонского «Тоттенхэма», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Об этом 17 марта сообщил журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM «Вильярреал»

В текущем сезоне Пау Торрес принял участие в 34-х матчах за «желтую субмарину» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и получил три желтые карточки.

На данный момент трансферная стоимость воспитанника «Вильярреала», по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 50 миллионов евро. Соглашение испанца с «желтой субмариной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В последнее летнее трансферное окно в подписании Пау Торреса была заинтересована каталонская «Барселона».