Милан, Италия, 17 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. 17 марта итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте сообщил, что руководство «Милана» уже сделало «Ливерпулю» предложение по трансферу 26-летнего форварда сборной Бельгии Дивока Ориги.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

В текущем сезоне Дивок Ориги принял участие в четырнадцати матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ориги выступает за «Ливерпуль» с 29 июля 2014 года после перехода из французского «Лилля» за 12,63 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость бельгийского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.