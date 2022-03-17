Нижний Новгород, 17 марта, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Нижнем Новгороде группу мошенников, действовавших в сфере автострахования. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ России.

Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР Мошенники

В ведомстве отмечают, что среди задержанных оказались пятеро нижегородцев, в том числе сотрудник Нижегородского ГУ МЧС и замдиректора оперативного офиса одной из страховых компаний, а также выходец из ближнего зарубежья.

По версии следствия, злоумышленники организовали преступную схему по обману страховых компаний — они вносили в официальные документы ложные сведения о дорожно-транспортных происшествиях ради получения страховых выплат.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по многочисленным фактам мошенничества и служебных подлогов по предварительному сговору.