Вашингтон, , 18:33 — REGNUM Американский рэп-исполнитель Yeat (Ноа Оливер Смит) выпустил видео на недавний сингл Poppin. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lyrical Lemonade 17 марта.

Yeat Скриншот YouTube

В клипе музыкант рассказывает о собственном успехе, находясь посреди множества дорогостоящих автомобилей. Режиссёром видео выступил популярный клипмейкер Коул Беннетт.

Напомним, что 18 февраля 2022 года Yeat представил свой новый студийный альбом 2 Alivë. Пластинка включила в себя 20 треков, частью из которых стали совместные работы с популярными артистами.

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