Вашингтон, 17 марта, 2022, 18:33 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Yeat (Ноа Оливер Смит) выпустил видео на недавний сингл Poppin. Премьера ролика состоялась на YouTube-канале Lyrical Lemonade 17 марта.

Скриншот YouTube Yeat

В клипе музыкант рассказывает о собственном успехе, находясь посреди множества дорогостоящих автомобилей. Режиссёром видео выступил популярный клипмейкер Коул Беннетт.

Напомним, что 18 февраля 2022 года Yeat представил свой новый студийный альбом 2 Alivë. Пластинка включила в себя 20 треков, частью из которых стали совместные работы с популярными артистами.