Мариуполь, ДНР, , 18:19 — REGNUM Об эвакуации ещё 130 человек из города Мариуполя сообщает 17 марта Штаб территориальной обороны ДНР.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Так, 17 марта (в период с 08:00 до 18:00 мск) из Мариуполя доставлены в Безыменное (Новоазовский район, ДНР) 130 человек, в том числе 30 детей.

Эвакуированных разместили в пункте оказания помощи, развёрнутом силами МЧС Донецкой Народной Республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в течение дня 16 марта из Мариуполя и его пригородов силами ДНР были эвакуированы 102 человека.

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