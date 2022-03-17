Тамбов, 17 марта, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Тамбовская область 16 марта приняла первую партию беженцев с Донбасса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, в регион прибыли 344 человека, в том числе 101 ребенок.

Официальный телеграм-канал администрации Тамбовской области Обследование беженцев

Следите за развитием событий в трансляции: ««Работайте, братья!»: военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Врачи провели ПЦР-тестирование, первичное медико-санитарное обследование, выявили граждан с хроническими заболеваниями для постановки на диспансерный учет, а также нуждающихся в лекарственном обеспечении.

Все, кому требуется круглосуточное медицинское наблюдение, направлены в профильные стационарные отделения. Также проведена предварительная запись для всех желающих вакцинироваться против коронавируса. В местах размещения беженцев организованы посты для круглосуточного медицинского наблюдения.