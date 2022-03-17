Мурманск, 17 марта 2022, 18:11 — REGNUM В Мурманскую область прибыл министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
В программе визита — посещение площадки строительства порта «Лавна» на западном берегу Кольского залива. Затем состоится осмотр площадки реализации проекта «Новый Мурманск». Завершится рабочая поездка встречей с получателями земельных участков по программе «Гектар Арктики».
Как сообщало ИА REGNUM, Чекунков заявил об опережающем средние темпы производстве Дальнего Востока.