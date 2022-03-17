Киев, , 18:11 — REGNUM Полторы недели, возможно, потребуется, на согласование российско-украинского «мирного договора». Об этом заявил 17 марта советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк порталу Wirtualna Polska.

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Отметив, что на российско-украинских переговорах, которые идут на фоне спецоперации ВС России на Украине, Москва и Киев «стоят на своих позициях», Подоляк сказал, что «согласование спорных пунктов может занять от нескольких дней до полутора недель».

«За это время мы должны приблизиться к составлению мирного договора», — сказал он.

Напомним, продолжаются российско-украинские переговоры, начатые на четвёртый день спецоперации РФ на Украине — 28 февраля. Переговоры ведут делегации, на данном этапе — по видеосвязи.

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