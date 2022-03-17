Кольчугино, Владимирская область, 17 марта, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В городе Кольчугино (Владимирская область) 38-летний местный житель признан виновным в убийстве инвалида. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

publicdomainpictures.net Убийство

12 ноября 2021 года в процессе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес принесенным с собой ножом три удара по телу 42-летнего знакомого. От полученных телесных повреждений тот скончался на месте происшествия. Жертва была инвалидом второй группы из-за частичной ампутации нижних конечностей.

Жителя города Кольчугино признали виновным в убийстве и приговорили к 8,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.