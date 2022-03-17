Красногорск, 17 марта, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Сезон проката электросамокатов начался в трёх городских округах Подмосковья. Об этом 17 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов в Новосибирске

До конца марта жителям региона будут доступны для аренды свыше 10 тыс. транспортных средств в специальных парковочных зонах в 18 городских округах.

«За два сезона работы в Подмосковье самокаты стали очень популярным видом транспорта среди жителей и гостей региона — за это время они совершили более 2,2 млн поездок. Кикшеринг открывается в Красногорске, Мытищах и Одинцове, также в марте станут доступны точки проката еще в 15 городских округах», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.