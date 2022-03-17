Мурманск, 17 марта, 2022, 18:03 — ИА Регнум. В Мурманске пресечена контрабандная поставка брендовой одежды и обуви из Финляндии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мурманской таможни, товар завозили на территорию РФ под видом черепицы.

Одежда

«Мурманская таможня раскрыла контрабандную схему на более чем 40 млн рублей. Злоумышленники в течение двух лет перемещали через границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС) брендовую одежду и обувь без уплаты таможенных платежей. В качестве товара прикрытия выступала кровельная черепица», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре пресекли контрабанду сильнодействующего вещества.