Москва, , 18:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону обстановку на Украине, передаёт 17 марта пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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В частности, Путин проинформировал коллегу о ходе переговоров российской и украинской делегаций. Эрдоган, в свою очередь, выразил признательность за содействие в эвакуации с территории Украины турецких граждан, а также в безопасном выходе судов с турецкими грузами из российских портов в акватории Азовского моря.

Лидеры двух стран дали позитивную оценка итогов недавних переговоров министров иностранных дел в Анталье и Москве, а также выразили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию стратегических проектов в энергетической сфере.